Bhagavan "Doc" Antle droht Gefängnis: "Tiger King"-Star wegen Tierquälerei angeklagt

Antle war in der legendären Netflix-Dokuserie "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness" zu sehen. Joe Exotic hatte sich Antles Privatzoo zum Vorbild genommen, als er seinen "The Greater Wynnewood Exotic Animal Park" in Oklahoma gründete. Exotic selbst sitzt derzeit wegen versuchten Auftragsmordes gegen seine Erzfeindin Carole Baskin, die ein Raubkatzenasylheim in Florida besitzt, im Gefängnis.

Darüber, wie sein Privatzoo in der Serie dargestellt worden war, hatte sich Antle vor einiger Zeit gegenüber CNN "enttäuscht" gezeigt. "Ich habe mein ganzes Berufsleben damit verbracht, das Wohlergehen und den Schutz von Großkatzen und anderen Spezies sicherzustellen. Ich habe eine tiefe Achtung und Gefühle für die Tiere in meiner Obhut und würde nie einem von ihnen wehtun oder Tiere misshandeln", hatte Antle gegenüber CNN versichert.