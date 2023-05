Kein Unbekannter: Anna Wintour zeigt sich bei Met-Gala offiziell mit neuer Liebe

Als Nighy 2015 zu seiner Beziehung zu Wintour befragt wurde, gab auch er sich jedoch bedeckt: "Offensichtlich habe ich dazu nichts zu sagen. Es gibt viele Gerüchte über mich und wahrscheinlich auch über Anna Wintour."

Jetzt hat das Versteckspiel endlich ein Ende. Bei der Met-Gala präsentierten sich die Vogue-Chefin und Nighy jetzt erstmals ganz offiziell zusammen in der Öffentlichkeit. Arm in Arm posierten die beiden für die Fotografen - was die Boulevardpresse als eine Bestätigung der langjährigen Liebes-Gerüchte deutet.