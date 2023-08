"Kein Medikament hilft": Celine Dions Schwester gibt verzweifeltes Update

Derzeit gäbe es keine Behandlungsmöglichkeit gegen das Stiff-Person-Syndrom. "Wir können keine Medikamente finden, die wirken, aber es ist wichtig, Hoffnung zu haben", sagte Celine Dions Schwester.

Dion braucht "vor allem Ruhe"

Es sieht nicht danach aus, als k√∂nnte der "My Heart Will Go On"-Star sobald wieder auf der B√ľhne stehen. "Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie vor allem Ruhe braucht", stellte Claudette Dion klar.