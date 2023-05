Warum Céline Dion Tour absagen musste, wie es ihr geht und wie es weitergeht

Wann es in etwa so weit sein wird, bleibt unklar. Eine Dion nahestehende Quelle sagte dem US-People-Magazin nun, das Ziel sei, "dass sie wieder auf Tour geht, sobald es ihr besser geht". "Im Moment konzentriert sie sich auf ihre Gesundheit", so der namentlich nicht genannte Insider. Offenbar hoffte Dion lange, doch auftreten zu können. "Sie konnte die Shows nicht weiter verschieben - das wäre den Fans gegenüber nicht fair."

➤ Lesen Sie hier mehr: Muskelkrämpfe in Rücken und Beinen: Worunter leidet Céline Dion?

Auch Wien-Konzert betroffen

Unter den mehr als 20 abgesagten Konzerten in ganz Europa 2023 und 2024 fällt auch das Konzert in der Wiener Stadthalle, das am 28. März 2024 über die Bühne gehen hätte sollen. Tickets würden erstattet. Ticketinhaber und -inhaberinnen sollten sich dafür an die Vorverkaufsstellen wenden, wo sie diese erworben haben.