Kein Latin Lover und kein Zorro mehr: Der "neue" Banderas wird 60

Die meiste Zeit widmete Banderas in den Monaten vor der Pandemie aber dem - wie er sagt - "Projekt meines Lebens". Im November eröffnete er in seiner Geburtsstadt Málaga das von ihm gestiftete Teatro del Soho. Bei der Premiere und in späteren Aufführungen des Musicals "A Chorus Line" trat er selbst auf. Und das tat ihm gut: "Durch das Tanzen habe ich zehn Kilo verloren. Ich fühle mich gut", verriet er erst vor ein paar Monaten. "Ich rauche nicht mehr, ich esse nicht mehr jeden Tag Fleisch und mache mir nicht mehr so viel Stress." Ehrgeizig bleibt Banderas aber: Mit "A Chorus Line" will er sich so bald wie möglich in New York präsentieren.

Unter "schrecklichem Stress" habe er vor allem 2014 während der Scheidung von Griffith nach 18-jähriger Ehe gelitten - auch wegen der gemeinsamen Tochter Stella del Carmen (23), die sich seit zwei Jahren als Schauspielerin versucht. "Die Scheidung war für mich sehr hart. Wir hatten 20 Jahre lang unser eigenes Universum aufgebaut, und plötzlich ging alles in die Luft." Mit Melanie (62) verbinde ihn aber noch eine enge, "wunderbare Freundschaft".

Banderas war derweil nach der Scheidung nicht lange allein. Schon seit Ende 2014 ist er mit der 20 Jahre jüngeren deutsch-niederländischen Anlageberaterin Nicole Kimpel zusammen. Die beiden waren eines der Paare, die von der Corona-Pandemie monatelang getrennt wurden. Während Kimpel den Lockdown in Genf mit ihrem Vater und ihrer Zwillingsschwester verbrachte, war Banderas nach eigenen Angaben 70 Tage allein in seinem Haus in Marbella. "Ich habe Wäsche gewaschen, gebügelt, den Boden mit Lauge geputzt", erzählte er im Juni der Zeitung El País.