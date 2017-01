Katrin Krüger: Neue Liebe ist Spanier

Alles begann wie im Märchen, aber ohne Happy End – 2008 heiratete die Österreicherin Katrin Fehringer (39) den deutschen Schauspieler Hardy Krüger jun. (48) und die beiden adoptierten das thailändische Mädchen Vina. Dann schlug das Schicksal erbarmungslos zu. Am 10. Juli 2011 kam ihr gemeinsamer Sohn Paul-Luca zur Welt – mit nur acht Monaten, einen Tag nach seiner Taufe in Kitzbühel erlag er dem plötzlichen Kindstod. Die Eltern kamen nur schwer damit zurecht, es folgten schwere Depressionen. Auch die Geburt ihres zweiten Kindes Layla-Katharina im Dezember 2012 konnte die Ehe nicht mehr retten – im Mai 2015 ließen sie sich scheiden.

Doch jetzt ist Katrin wieder glücklich: Sie hat in dem spanischen Lichtarchitekten und Künstler Jordi Saladié (38) eine neue Liebe gefunden. "Eine Freundin aus Wien hat uns beide verkuppelt. Sie hat mir erzählte, dass sie einen spanischen Freund hat, der genau zu mir passen würde. Also lud sie ihn zu einem Selbstfindungsseminar nach Österreich ein, an dem ich auch teilgenommen habe. Es hat sofort gefunkt", erzählt sie der Illustrierten Bunte.