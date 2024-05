Katherine Schwarzenegger verrät "chaotisches" Muttertagsgeschenk ihrer Tochter

"Wir werden also sehen, wie das läuft, wenn die beiden Mädchen das mit Chris alleine machen." Die Aktion werde wohl ein "lustiges Chaos (...), also werde ich diesen Moment einfach genießen ... es wird großartig", so Schwarzenegger.

Da die Mädchen noch klein sind, war Pratt bislang für die Muttertagsplanung verantwortlich. "Letztes Jahr haben sie mir alle Kaffee ans Bett gebracht, was ein Luxus für mich war, weil ich normalerweise die Erste bin, die in unserem Haushalt aufsteht. Ich stehe gerne vor allen anderen auf, um mir einen Moment der Ruhe zu gönnen, bevor die Kinder aufwachen", erzählte sie People. "Das war also wirklich schön. Ich habe wirklich Glück, dass mein Mann mich so unterstützt und mir immer sagt, wie toll ich das als Mutter mache und dass wir so ein tolles Team sind", schilderte Schwarzenegger weiter.

"Arnie" ist Fan von Schwiegersohn Pratt

Arnold Schwarzenegger hat es nach eigenen Angaben überrascht, dass seine Tochter Katherine mit Chris Pratt einen Schauspieler geheiratet hat. "Niemals hätte ich das gedacht", erzählte er im Jahr 2020 in einer Zoom-Konferenz mit Co-Stars aus dem Film "Kindergarten Cop" (1990), zu der Yahoo Entertainment eingeladen hatte. "Ich dachte, sie hätte die Nase voll davon, mir ständig an Filmsets dabei zuzusehen, wie ich Gebäude in die Luft jage und Menschen umbringe."