Katherine Heigl: "Hatte Angst, dass meine Tochter mich nicht liebt"

Als berufstätige Mutter sah sich Katherine Heigl in der Vergangenheit mit Selbstzweifeln konfrontiert. Als sie noch für die Krankenhausserie "Grey's Anatomy" vor der Kamera stand, hatte sie es eigenen Angeben zufolge aufgrund ihres hektischen Arbeitsalltags schwer, eine Bindung zu ihrer ältesten Tochter aufzubauen - was ihr zu schaffen machte.

Katherine Heigl: Muttersein litt unter Dreharbeiten

Heigl ist seit 2007 mit Sänger Josh Kelley verheiratet. Im September 2009 adoptierte das Paar ein Mädchen aus Südkorea. Im April 2012 wurde bekannt, dass die Schauspielerin und der Musiker eine weitere Tochter adoptiert haben. Am 20. Dezember 2016 brachte Heigl dann einen leiblichen Sohn zur Welt.

In der Talkshow "The View" erinnerte sich die Seriendarstellerin daran, dass sie nur drei Tage, nachdem sie und ihr Mann ihre damals neun Monate alte Tochter Naleigh adoptiert hatten, in ein Flugzeug steigen musste, um in Atlanta für "Grey's Anatomy" vor der Kamera zu stehen. Auch sonst hatte sie anfangs wenig Zeit für ihr Kind.

"Ich habe das Baby nie gesehen", gestand Heigl. "Ich war mit Drillingen bei der Arbeit, die meine Patentochter spielten, und ich verbrachte mehr Zeit mit ihnen als mit meiner neuen Tochter."