Diesmal ohne Heidi und sexier denn je: Leni Klum lässt die Hüllen fallen

Leni Klum putzt Zähne in Spitzen-Unterwäsche

Für die neue Dessous-Kampagne wurde Leni Klum in roter Spitzen-Unterwäsche in Szene gesetzt. Das aufstrebende Nachwuchsmodel teilte ein Foto von dem Shooting, mit dem sie die neue Kampagne für Weihnachtsunterwäsche von Intimissimi bewarb. Auf dem Bild zeigt sie ihre vermeintliche "Abendroutine", während sie in einem Badezimmer auf einem Waschbecken sitzt und in sexy Dessous ihre Zähne putzt.