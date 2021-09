Katherine Heigl dementiert böses Gerücht

Von 2005 bis 2010 war US-Schauspielerin Katherine Heigl in "Grey's Anatomy" in der Rolle von Dr. Isobel "Izzie" Stevens zu sehen. Schließlich stieg Heigl aus der Krankenhaus-Serie aus. Eine Entscheidung, für die sie damals viel Kritik einstecken musste. Ein Gerücht, dem sie nun ein für alle Mal ein Ende bereiten will, ist die Behauptung, dass sie sich damals geweigert haben soll, zur Serie zurückzukehren.

Katherine Heigl erklärt ihren Grund für "Grey's Anatomy"-Ausstieg