Sie mag zwar eine Prinzen-Gattin sein, aufgewachsen ist Herzogin Kate aber in einem bodenständigen Haus. Und das möchte sie auch an ihre beiden Kinder George und Charlotte weitergeben. Bei einem Besuch einer Londoner Grundschule verriet sie nun, worauf sie bei der Erziehung ihrer Kinder besonderen Wert legt.

"Freundlichkeit, Respekt und Ehrlichkeit"

"Meine Eltern lehrten mich, dass Freundlichkeit, Respekt und Ehrlichkeit sehr wichtig sind", erzählte Kate. "Und ich habe im Laufe meines Lebens gemerkt, wie wichtig diese Werte sind. Das ist auch der Grund, warum William und ich George und Charlotte in ihrer Kindheit beibringen möchten, wie wichtig diese Dinge sind."

Die 35-Jährige weiter: "Ich war sehr glücklich in meiner Kindheit. Meine Familie war das Wichtigste für mich. Sie gaben mir ein sicheres Zuhause, in dem ich aufwachsen und lernen konnte. Ich weiß, dass ich großes Glück hatte, in jungen Jahren nicht mit ernsthaften Unglücken konfrontiert worden zu sein."

Das möchte die Zweifachmama auch ihren Kindern ermöglichen. Verziehen möchte Kate ihren Nachwuchs aber nicht. Deswegen soll Prinz George, der dieses Jahr in die Vorschule kommt, wie einst Prinz William und sein Onkel Harry in der exklusiven Vorschule Wetherby in Notting Hill standesgemäßes Benehmen erlernen. Die kleine Charlotte, die diesen Mai ihren zweiten Geburstag feiert, kann derweil noch ihre Narrenfreiheit genießen.

