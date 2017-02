Bei der 70. Verleihung der British Academy Film Awards vergangenen Sonntag genossen Herzogin Kate und ihr Mann Prinz William mal wieder einen Abend zu zweit: Die zweifachen Eltern ließen ihren Nachwuchs daheim und mischten sich bei der Preisverleihung unter Hollywoodstars wie Emma Stone, Nicole Kidman und Meryl Streep.

William und Kate: Unverfroren bei den BAFTAs

Trotz der kalten Temperaturen gab sich das Ehepaar gut gelaunt: Will, schick im Anzug, und Kate in einer schulterfreien Robe britischen Designers Alexander McQueen schritten strahlend und schäkernd über den roten Teppich. Einzig an ihren roten Backen gab sich die Kälte bei ihrem Einzug in die Londoner Royal Albert Hall zu erkennen.

















Doch die britischen Royals hatten bei der Preisverleihung mehr zu tun, als nur gut auszusehen: Prinz William übergab in seiner Funktion als Präsident British Academy Film Awards den Ehrenpreis an Komiker Mel Brooks. Es war übrigens das erste Mal, dass Herzogin Catherine ihren Mann zu den BAFTAs begleitete.

Hollywoodstars bei den BAFTA-Awards

Nicole Kidman trotzte im tief ausgeschnittenen Kleid von Armani der Kälte.... Amy Adams in einer grünen Robe von Tom Ford. BAFTA-Moderatorin Thandie Newton gab den Vamp in einem schwarzen Dress von Osma. Penelope Cruz in Atelier Versace Emma Stone im märchenhaften Look von Chanel Felicity Jones Isabelle Huppert Herzogin Kate besuchte die Veranstaltung in einem hinreißenden Kleid von Alexander McQueen. Eddie Redmayne und seine Frau Hannah Bagshawe. Mery Streep in elegantem Schwarz.

Die Gewinner

Bester Hauptdarsteller: Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Beste Hauptdarstellerin: Emma Stone ("La La Land")

Bester Nebendarsteller: Dev Patel ("Lion")

Beste Nebendarstellerin: Viola Davis ("Fences")

Bester Film: "La La Land"