Kate und William unterbrechen Sommerpause für süße Nachricht

Hinter dem Königshaus liegen einige turbulente Monate. Jetzt gönnen sich die britischen Royals eine Sommerpause. Prinz William und Kate haben ihren Urlaub jetzt aber unterbrochen und sich auf Twitter zu Wort gemeldet.

William und Kate twittern aus Sommerpause

Jetzt, da die englische Damen-Fußballmannschaft nach einem 6:1-Sieg gegen China am Dienstag, 1. August 2023, vor dem Einzug in die nächste Runde der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland steht, ließen es sich die beiden Fußball-Fans William und Kate nicht nehmen, den Sportlerinnen viel Glück zu wünschen.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Verdammt wütend": Beckhams kündigen Meghan und Harry Freundschaft