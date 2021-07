Kaum wiederzuerkennen: Kate Hudsons Veränderung für neue Rolle

Eigentlich kennt man Hollywoodstar Kate Hudson ja mit blonder Mähne. Auf Instagram überrascht die Schauspielerin ihre Fans aber nun mit einem für sie ungewöhnlichen Look. In einem Clip zeigt sie sich mit falschen Wimpern, einem starken Augen-Make-up, superlangen Nägeln und schwarzen Haaren. Ein Filter macht die Verwandlung komplett: Viele von Hudsons Followern hätten die 42-Jährige so fast nicht erkannt.

Fans erkennen Kate Hudson fast nicht wieder

"Kate oder Michelle Pfeiffer?", fragt sich etwa ein User. "Sie sieht irgendwie aus wie Julianne Moore", findet ein anderer Nutzer. Die meisten sind aber der Meinung, dass Hudson die dunklen Haare sehr gut stehen. "Siehst toll aus als Brünette", teilt eine Dame der Schauspielerin mit. Wieso Kate Hudson sich den neuen Look zugelegt hat? Mit ihrem Posting rührt sie für ihren neuen Film "Mona Lisa and the Blood Moon" die Werbetrommel. Es sieht ganz danach aus, als würde sie in dem von ihr geteilten Video gerade für ihre Filmrolle von einer Maskenbildnerin zurecht gemacht werden. "Diesen Charakter zu spielen, war eine wilde Fahrt", teilt Hudson ihren Fans mit. "Ich freue mich darauf, wenn alle [den Film] sehen können."