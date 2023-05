Kate folgt bei öffentlichen Auftritten goldener Regel von Queen und Prinz Philip

Ein Fehler, den man als ranghoher Royal nämlich nicht machen sollte, sei zu denken, "dass dir die Aufmerksamkeit persönlich gilt". Wenn man sich selbst zu wichtig nehme, werde man in Schwierigkeiten geraten, warnte der damalige Duke von Edinburgh (heute trägt Prinz Edward den Titel).

"Die Aufmerksamkeit gilt deiner Rolle, dem, was du tust, was du unterstützt. Es geht nicht um dich als Einzelperson. Du bist keine Berühmtheit. Du vertrittst die königliche Familie. Das ist alles", sagte Philip und verriet bei dieser Gelegenheit, wie seine Ehefrau dem Medienrummel zu begegnen pflegte.

"Schau nicht in die Kamera. Die Queen schaut nie in die Kamera. Niemals. Schau dir an, mit wem du sprichst. Schau dir an, was du sehen willst", habe das Motto Ihrer Majestät gelautet, das auch Philip selbst befolgte.

Kate folgt Beispiel der Königin

Geht es nach dem Autor, soll sich Catherine diesen Tipp zu Herzen genommen haben und bei öffentlichen Auftritten diese goldene Regel des Königspaares befolgen.

"Sie schaut nicht in die Kamera. Wenn sie interviewt wird, spricht Catherine über die Sache, um die es geht, nie über sich selbst", merkt Brandreth anerkennend über sie an.