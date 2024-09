Kate Beckinsale beschuldigt Trauma-"Heiler" des sexuellen Übergriffs

Er behauptet, im Glauben gelassen worden zu sein, dass Beckinsale mit seinen Diensten zufrieden gewesen sei, da sie von seinen Heilmethoden geschwärmt habe und ein zweites Mal zurückkam.

In einer von Page Six veröffentlichten Textnachricht ließ der Assistent Abramovic am 4. August wissen, dass Beckinsale "die Sitzung wirklich genossen" habe. Beckinsale selbst soll zu ihm gesagt haben: "'Du bist wie Harry Potter. Ich würde dich wirklich gerne auf meinem Instagram promoten. Ich denke, wir könnten eine Party bei mir zu Hause veranstalten, ohne dass ich hierherkommen müsste, und du könntest alle meine Freunde treffen.'"

Am 7. August hatten Beckinsale und Abramovic ihre zweite Sitzung.

Für die beiden Sitzungen habe Abramovic eigenen Angaben zufolge aber keine Bezahlung erhalten.