Upskirting: Frauen solidarisieren sich mit Shakira

Als Sängerin Shakira im September im Club LIV in Miami ihre neue Single "Soltera" promoten wollte, kam es zu einem Zwischenfall, der inzwischen hohe Wellen schlägt.

Shakira selbst hat sich zu dem Vorfall bislang nicht geäußert.

Upskirting seit 2020 ein Straftatbestand in Österreich

Das sogenannte Upskirting, heimliches Filmen oder Fotografieren unter den Rock, kann in Deutschland seit Anfang 2021 mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Gleiches gilt für die Weiterverbreitung solcher Aufnahmen. Eine Bildaufnahme ohne Einwilligung ist in vielen Ländern strafrechtlich relevant, etwa im Sinne einer sexuellen Belästigung. Auch in Österreich ist das seit 2020 ein Straftatbestand.