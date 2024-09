Das ungehemmte (Liebes)leben von Filmstar und Tierfreundin Brigitte Bardot

Denn auf dem Höhepunkt ihres Ruhms beendete sie abrupt ihre Karriere, zog sich nach Saint-Tropez zurück und widmete sich leidenschaftlich dem Tierschutz. Eine Frau, die nie anders konnte - und wollte. Am Samstag (28. September) feiert Brigitte Bardot nun 90. Geburtstag.

Sie habe sich nicht verändert - auch wenn ihre lange Mähne grau geworden ist und sie sich nicht mehr bücken kann, weil ihre Knochen knacken, wie sie im Interview mit Le Monde kürzlich sagte. Doch sie habe noch immer dieselbe Geisteshaltung wie früher. Sie habe weder ihre Meinungen geändert noch ihre besondere Sichtweise auf die Dinge, wie sie weiters erklärte. Trotz ihres Alters und der beiden Stöcke, an denen sie geht: "Wenn man sich beschwert, ärgert es alle, und den Schmerz lindert es auch nicht. Deshalb beschwere ich mich nie und lebe normal wie damals, als ich jünger war, nur eben mit Behinderungen."

95 Minuten hatten gereicht, um 1956 aus ihr einen Weltstar zu machen. In dem Film "Und immer lockt das Weib" unter der Regie von Roger Vadim spielt sie Juliette, eine sinnliche junge Frau, die nach Freiheit dürstet und von drei Männern begehrt wird. Zu diesem Zeitpunkt war Brigitte Bardot erst Anfang 20, noch brünett, hatte aber bereits in zehn Filmen mitgewirkt.

Skandal-Film: Bardot als Hure beschimpft

In einem Frankreich, in dem schon barfüßig zu tanzen ein mittlerer Skandal war, sprengte sie die Grenzen dessen, was bis dahin für Frauen auf der Leinwand möglich war: Zum ersten Mal im Kino brachte eine Frau gleichberechtigt mit einem Mann ihre körperlichen Wünsche zum Ausdruck. Der Film war ein Schlag ins Gesicht für eine ganze Nation. Szenen wurden zensiert, und das brave Bürgertum beschimpfte sie als Hure.

Doch für viele französische Frauen wurde BB, wie sie noch heute genannt wird, zum Vorbild. Sie selbst fand den Film einfach nur lustig. Den Mambo habe sie völlig improvisiert, sagte sie Jahre später der Zeitung La Croix.