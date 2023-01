Kate stiehlt als Lady in Red bei BAFTA-Event Ehemann William die Show

Die Queen mag zwar kein Fan von HosenanzĂŒgen gewesen sein, doch Prinzessin Catherine bewies am Montag einmal mehr, einen solchen mit Stolz zu tragen. Die Ehefrau von Prinz William prĂ€sentierte sich bei einer Veranstaltung des Royal Foundation Centre for Early Childhood bei der BAFTA in London in einem feuerroten Alexander McQueen-Hosenanzug und gab darin eine elegante Lady in Red ab.

Herzogin Kate als Lady in Red

Der Prinz und die Prinzessin von Wales genossen einen gemeinsamen glamourösen Abend - auch wenn Kate ihrem Ehemann modetechnisch die Show stahl.