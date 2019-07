Karriereflaute bei Brad Pitt? "Werde weniger und weniger machen"

"Once Upon a Time... in Hollywood" startet bald in den Kinos

Momentan müssen Fans den Schauspieler aber noch nicht auf der großen Leinwand vermissen. Am 15. August startet der Tarantino-Film "Once Upon a Time... in Hollywood" in den Kinos, in denen auch Leonardo DiCaprio (44) und Margot Robbie (29) eine Rolle ergatterten.

Der Streifen spielt im Jahr 1969 und verfolgt das Leben und die Karriere eines Western-Stars (Di Caprio) und dessen Stuntdoubles ( Pitt).