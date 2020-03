Kaley Cuoco: "War keine Liebe auf den ersten Blick"

Getrennte Leben

"Ich habe die beste Beziehung zu Karl. Wir sind so glücklich und ja, wir haben getrennte Leben und dann kommen unsere Leben zusammen und er unterstützt mich so sehr", erklärte Cuoco das alternative Konzept. "Er lässt mich ich sein und ich lasse ihn er sein. Wir haben das früh entschieden." Nichtsdestotrotz steht bald ein Umzug an. Das gemeinsame Haus in Los Angeles sei nun fertig, im April werden Kisten gepackt, verriet sie weiter.

Cuoco und Cook lernten sich 2016 kennen, bereits ein Jahr später folgte die Verlobung. Zuvor war die Seriendarstellerin drei Jahre lang mit dem 32-jährigen Tennisspieler Ryan Sweeting verheiratet, für Milliardärssohn Cook ist es indes die erste Ehe.