Kaley Cuoco lästert über ihren Ex-Mann: "Hat Ehe ruiniert"

Danach wollte Cuoco eigentlich nie wieder vor den Traualtar treten. Es kam allerdings anders. Ihr heutiger Verlobter Karl Cook zeigte ihr, dass ihr Problem nicht an der Institution Ehe, sondern an ihrem Ex-Mann liegt. Im Interview mit dem Cosmopolitan Magazin erklärt die Darstellerin offen:

"Ich dachte ehrlich nicht, dass ich wieder heiraten werde. Mein Ex hat dieses Wort für mich ruiniert. Ich habe beim ersten Mal jemanden geheiratet, der sich komplett geändert hat. Am Ende war er nicht mehr die Person, die ich kennengelernt hatte. Und das war nicht meine Schuld - sondern seine. Ich wusste, wie viel ich geben konnte und was ich dafür erhalten wollte. Ich wusste, dass ich geduldig sein muss. Ich musste einiges durchmachen, aber am Ende hat es mich zu Karl geführt."

Cuoco und Cook sind nun schon seit zwei Jahren ein Paar. Im November vergangenen Jahres machte der Reiter ihr dann einen Antrag und Cuoco musste nicht lange überlegen, bevor sie "Ja" sagte. Die beiden Turteltauben teilten den Moment via Instagram-Video mit ihren Fans.