Justin und Hailey Bieber "planen die Ankunft ihres Babys"

Justin Bieber war ein Teenie-Schwarm, als der junge Kanadier 2010 mit dem Hit "Baby" die Charts stürmte. Inzwischen hat der Songtitel für den Sänger und seine Frau, das Model Hailey Bieber, eine ganz neue Bedeutung: Das Paar erwartet aktuell den ersten Nachwuchs.

Mit einem romantischen Video und mehreren Fotos gaben sie die Neuigkeit im Mai auf ihren Instagram-Accounts bekannt. Followerinnen und Follower gratulierten und schickten Herz-Emojis. Hailey und Justin Bieber gaben die Schwangerschaft im Mai auf Instagram bekannt - mit einem romantischen Video und mehreren Fotos:

"Hailey ist Justins Fels" Das Paar freue sich. "Sie sind bereit, Eltern zu werden. Sie planen die Ankunft des Babys und es ist sehr süß", zitiert das US-People-Magazin eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld der Biebers. "Sie sind super engagiert in ihrer Ehe, und sie wollen die bestmöglichen Eltern werden. Die Musikindustrie ist eine halsabschneiderische Welt und es ist schwierig, Menschen zu vertrauen. Er hat große Vertrauensprobleme und denkt, dass jeder etwas von ihm will", sagt ein anderer Insider. "Er hat einen kleinen Freundeskreis", so die erste Quelle laut People. "Hailey hat Justin immer sehr unterstützt. Sie ist sein Fels. Sie ist geduldig und jemand, an den er sich immer anlehnen kann." Hailey habe Justin stets "geerdet".

Die Biebers hatten sich im September 2018 das Ja-Wort gegeben. Ein größeres Fest gab es damals aber nicht. Die Hochzeitszeremonie fand dann ein Jahr später auf einem Anwesen im US-Bundesstaat South Carolina statt. Hailey Bieber hat kürzlich darüber gesprochen, warum sie ihre Schwangerschaft nicht geheim halten wollte. "Ich hatte das Gefühl, dieses große Geheimnis zu verbergen, und das fühlte sich nicht gut an. Ich wollte die Freiheit haben, rauszugehen und mein Leben zu leben", sagte das Model dem Modemagazin W. Hailey ziert das Cover dessen neuer Ausgabe. Auf dem schwarz-weißen Titelfoto zeigt sie stolz ihren Babybauch in die Kamera.

Justin und Hailey, die schon 2016 kurz miteinander liiert waren, hatten sich im Juli 2018 miteinander verlobt. "Du bist die Liebe meines Lebens", schrieb der Sänger damals auf Instagram an die Adresse des Models. "Mein Herz gehört ganz und gar dir, und ich werde dich immer an erste Stelle setzen." Er verspreche, "unsere Familie mit Ehre und Redlichkeit zu führen" und sich durch Jesus leiten zu lassen. Der lange Eintrag war gespickt mit Bekenntnissen zum christlichen Glauben. Auch die Tochter des gläubigen Schauspielers Stephen Baldwin sparte in ihrer Antwort nicht mit religiösen Referenzen.

Bieber, der als Teenie durch seine Youtube-Videos aus dem heimischen Wohnzimmer entdeckt worden war, hatte schnell international Erfolg und landete nach "Baby" weitere Hits wie "Believe", "Purpose" und "Boyfriend". Millionen Fans auf der ganzen Welt erklärten sich zu "Beliebers", einem Wortspiel aus Bieber und "believers", Englisch für Gläubige. Nach einer braven Anfangszeit machte der Jungstar dann auch mit Skandalen auf sich aufmerksam. Die Schlagzeilen drehten sich um Probleme mit Alkohol und Drogen, teure Autos und wilde Partys. Wenige Monate nach seiner Heirat sagte Bieber der Zeitschrift Vogue, dass er nach dem Höhenflug vermehrt über "Charakter-Zeug" nachdenke. Weniger über Musik, sondern mehr darüber, ein guter Mensch und guter Ehemann zu sein. Hailey, die neben ihrer Modelkarriere auch eine eigene Kosmetikmarke hat, steht nun an Biebers Seite mehr im Rampenlicht. Im Interview mit der Zeitschrift GQ machte sie in der Vergangenheit ihrem Frust über häufige Schwangerschaftsgerüchte Luft, die im Netz zirkulierten. Es sei entmutigend, dass sie nicht einfach mal aufgebläht statt schwanger sein könne, so Bieber. Das Internet werde der letzte Ort sein, dem sie eine Schwangerschaft mitteilen würde, betonte sie damals.