Hailey Bieber veröffentlicht 1 Jahr nach Schlaganfall Foto aus dem Spitalsbett

Model und Unternehmerin Hailey Bieber erinnerte sich in einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story an die wohl schwierigste Zeit ihres Lebens. Die 26-Jährige hatte im vergangenen Jahr eine transitorische ischämische Attacke (TIA) - umgangstaprachlich "Mini-Schlaganfall" - überstanden. In dem nun von ihr geteilten Posting ist sie im Spitalsbett kurz danach zu sehen.