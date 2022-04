Hailey Bieber: Herz-OP nach Blutgerinnsel im Gehirn

"Normalerweise sollte es sich bei der Geburt von selbst schlie√üen", f√ľgte Biebers Ehefrau hinzu und bemerkte, dass ihres sich nicht geschlossen hat - was nun im Rahmen eines Eingriffs nachgeholt wurde.

"Sie fanden heraus, dass ich Stufe f√ľnf hatte, was die h√∂chste Stufe ist, die man haben kann. Meine war ziemlich gro√ü", erz√§hlte sie √ľber die √Ėffnung in ihrem Herzen. "Was normalerweise passiert, ist, dass das Herz das Blutgerinnsel in die Lunge filtert und die Lunge es absorbiert, weil sie so gro√ü ist und damit umgehen kann", f√ľhrte das US-Model weiter aus. Das Blutgerinnsel sei jedoch durch das Loch in ihrem Herzen entkommen sei so zu ihrem Gehirn, gewandert.

Sie sei "einfach dankbar, dass sie es gefunden haben", erz√§hlte Hailey Bieber. Die √Ąrzte f√ľhrten ein Verfahren durch, bei dem sie "einen Knopf" verwenden, um die Klappe im Herzen zu schlie√üen. "Es lief sehr reibungslos", erz√§hlte Hailey Bieber erleichtert √ľber den Eingriff. "Ich erhole mich wirklich gut, sehr schnell."