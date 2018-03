Viel Zeit zum Trauern brauchte Justin Theroux nach seiner gescheiterten Beziehung mit Jennifer Aniston offenbar nicht: Das Paar hatte erst im Februar seine Trennung bekannt gegeben. Nun werden Gerüchte laut, wonach der "Leftovers"-Star schon wieder vergeben sein soll.

Justin Theroux: Neue Freundin?

Laut dem Klatschmagazin Star datet Theroux die 25-jährige Künstlerin Petra Collins. Jens Nochehemann soll regelrecht "verrückt" sein von seiner neuen Flamme, mit der er schon des Öfteren bei Dinner-Dates gesehen worden sein soll.

Foto: pps.at Der Schauspieler und die Kanadierin sollen einander in der New Yorker Kunstszene kennengelernt haben, wo Theroux seinen Wohnsitz hat - und das schon vor einger Zeit.

"Das geht schon eine Weile zwischen Justin und Petra. Er besteht darauf, dass sie nur Freunde sind, aber er scheint besessen von ihr zu sein", will ein Bekannter aus dem Umkreis der beiden wissen.

Foto: instagram

Kurz bevor die Trennung von Aniston bekannt wurde, scheint Justin jedenfalls Zeit mit Petra verbracht zu haben: Am 9. Feburar lud er ein gemeinsames Foto als Werbeaktion für ein T-Shirt des befreundeten Designers Adam Selman auf Instagram hoch und verlinkte dieses mit dem Namen der Künstlerin.

Von Gomez unfriendet

Collins arbeitet neben ihrer Tätigkeit als Model auch als Fotografin und Regisseurin. Sie drehte unter anderem schon Musikvideos für Carly Rae Jepsen und Selena Gomez. Die galt bisher als enge Freundin der Künstlerin. Pikant: Just, nachdem die Liebesgerüchte um Theroux und Collins laut geworden waren, soll Gomez ihre Freundin laut Daily Mail auf Instagram unfriendet haben.

Foto: pps.at

Über die Gründe für die Trennung von Aniston und Theroux wurde bisher viel gemunkelt. Bereits Ende letzten Jahres wurden Gerüchte laut, dass der 45-Jährige Jen nicht treu gewesen sein soll (dazu mehr).

Aus dem Archiv:

