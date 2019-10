Justin Bieber will seine Villa über Instagram verkaufen

Vor wenigen Tagen haben Popstar Justin Bieber und seine Hailey im großen Stil mit Freunden und Familie kirchlich geheiratet. Sich nun erst mal auszuruhen, um sich vom Hochzeitsstress zu erholen, kommt für die beiden aber offenbar nicht in Frage. So haben sie sich bewusst gegen Flitterwochen entschieden, um sich auf ihre Projekte zu konzentrieren, wie US-Medien berichten. Stattdessen ziehen die Biebers einen Umzug in Erwägung. "Ich denke, ich will mein Haus in Beverly Hills verkaufen. Wer will es?", schreibt Justin zu einem Foto seiner luxuriösen Immobilie auf Instagram, in der mit ihm und Ehefrau Hailey auch die Katzen "Sushi" und "Tuna", und Hund "Oscar" leben.