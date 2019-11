Justin Bieber und Selena Gomez in Musikvideo wiedervereint

Die Liebesbeziehung von Justin Bieber und Selena Gomez ist längst Geschichte. Nun lebt das einstige Traumpaar der Popwelt in einem Musik-Video weiter.

YouTuber Andy Wu mischt auf seinem Kanal aktuelle Songs und kreiert so musikalische Neuschöpfungen. Nun nahm er sich "Jelena", wie Bieber und Gomez einst gern bezeichnet wurden, vor. In einer neuen Montage mixte Wu Gomez' den - wie spekuliert wird - an Bieber adressierten Trennungs-Song "Lose you to love me" mit dessen "Sorry".