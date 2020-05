Justin Bieber und Ariana Grande wehren sich gegen Schummel-Vorwürfe

Pop-Star Ariana Grande und Sänger Justin Bieber (beide 26) wehren sich gegen Vorwürfe, sie hätten ihren gemeinsamen Song "Stuck with U" auf Platz 1 der US-Charts gemogelt. "Jeder, der mich kennt oder mir eine Zeit lang gefolgt ist, weiß, dass Zahlen nicht die treibende Kraft bei all dem sind, was ich tue", schrieb Grande in einem längeren Statement auf Instagram.