Junge Mutter: Reese Witherspoon hatte "ziemlich Angst"

Doch ganz entgegen ihrer Erwartungen sei es für sie einfacher gewesen, früh Mutter zu werden. Kleine Kinder können nämlich ganz schön herausfordernd sein: "Kleine Kinder zu haben, ist körperlich sehr anstrengend, deshalb bin ich froh, dass ich verhältnismäßig früh welche bekommen habe", fügt sie hinzu. "Ich hatte eins mit 23, eins mit 27 und eins mit 37. Und, oh mein Gott, mit 37 war es so viel schwerer, ein Baby zu bekommen", so Witherspoon. Ihr jüngster Sohn Tennessee feierte gerade seinen siebten Geburtstag.

Mit knapp 30 und zwei kleinen Kindern zuhause heimste Reese Witherspoon übrigens 2006 einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Walk The Line" ein. Zuletzt bekam sie zudem einen Emmy für ihre Performance in der Serie "Big Little Lies".