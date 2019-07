Promi-Mütter und Töchter: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

© Bild: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Business of Fashion

Kris Jenner (63) mit ihren Töchtern Kendall Jenner (23), Kylie Jenner (21) und Kim Kardashian (38) bei einer Dinnerparty von "The Business of Fashion" im Mai 2018 in New York City. Kris Jenner hat ihre Vorliebe für das Rampenlicht nicht nur an Kendall weitergegeben. Während sie eine Blitzkarriere als Topmodel hinlegt, ist ihre Schwester Kylie eine Beauty-Ikone. Ihre Halbschwester Kim Kardashian hingegen ist selbst schon Mutter und ist ein Reality-TV-Star.