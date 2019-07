Mutter-Kind-Bindung: So sah sie vor zwei Millionen Jahren aus

Dabei zeigte sich: Die Kinder wurden nach der Geburt etwa zwölf Monate gestillt. Aber in Zeiten von mangelndem Nahrungsangebot – beispielsweise in der saisonalen Trockenzeit – griffen die Australopithecus-Mütter „über mehrere Jahre wiederkehrend auf Muttermilch zurück, um den Hunger ihres Nachwuchses zu stillen“, erklärte der Frankfurter Paläoanthropologe Ottmar Kullmer vom Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt: „In ihrem Stillverhalten ähneln die ,aufrechtgehenden Vormenschen‘ demnach in natürlicher Umgebung lebenden Orang-Utans, die ihren Nachwuchs bis zu neun Jahre immer wieder säugen.“