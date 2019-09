Reese Witherspoon muss vor Gericht aussagen

US-Schauspielerin Reese Witherspoon (43, "Big Little Lies") muss Mitter Oktober als Zeugin vor einem Gericht in Los Angeles erscheinen. Anlass ist der Prozess gegen ihren Ex-Mann Ryan Phillippe (45), mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat.

Schwere Vorwürfe

Phillippes Ex-Freundin, Instagram-Model Elsie Hewitt, wirft ihm vor, sie geschlagen, getreten und "wie eine Puppe" die Treppe hinuntergeworfen zu haben. In Gerichtsdokumenten die Entertainment Tonight vorliegen, werden blaue Flecken an Hewitts Körper dokumentiert. Philippe indes bestreitet die schweren Vorwürfe, er habe sich lediglich gegen sie verteidigen wollen.

Der Vorfall hat demnach am 4. Juli 2017 stattgefunden, nachdem Phillippe eine Verarbredung mit Hewitt aufgrund ihrer spärlichen Bekleidung abbrach und mit einer anderen Frau nach Hause ging. Daraufhin soll Hewitt mitten in der Nacht gemeinsam mit einer Freundin in sein Haus eingebrochen sein. Daraufhin sei es zu einer Szene gekommen. " Phillippe war sehr besorgt um die Sicherheit seines weiblichen Gastes, besonders mit einer lauten, wütenden, betrunkenen und eifersüchtigen Hewitt, die ein anderes Mädchen in Phillippes Schlafzimmer vermutete", heißt es in den Prozessunterlagen. Die Treppe hintergeworfen habe er sie allerdings nicht, sagt der "Eiskalte Engel"-Star.

Als Feminist entsetzt

Bereits im September 2017 äußerte sich der Angeklagte öffentlich zu den Vorwürfen. "Als von Frauen erzogener Mann in einem Haushalt, in dem die Rechte der Frauen, der Feminismus und die Interessenvertretung im Vordergrund standen, bin ich verärgert, meinen Namen in jedem Artikel über häusliche Gewalt zu lesen", so Phillippe in einer Erklärung.

Ryan Phillippe und Reese Witherspoon standen gemeinsam für "Eiskalte Engel" vor der Kamera und waren von 1999 bis 2007 verheiratet. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Ava (20) und Deacon (15). Mittlerweile haben beide neue Partner gehelicht. Witherspoon hat den siebenjährigen Sohn Tennessee mit ihrem neuen Mann Jim Toth, Phillippe fand sein Glück mit Schauspielerin Alexis Knapp (30) und der gemeinsamen Tochter Kai (8).