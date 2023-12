Julia Roberts scheint nicht zu altern: Das Schönheits-Geheimnis der "Pretty Woman"

Als sich Hollywoodstar Julia Roberts am 29. November in London zusammen mit ihren Co-Stars bei einem Screening ihres neuen Netflix-Films "Leave the World Behind" präsentierte, staunte man nicht schlecht: Denn die 56-Jährige hat sich seit ihrem Durchbruch in "Pretty Woman" (1990) kaum verändert. Auch wenn sie damals noch Locken hatte und heute glatte Haare trägt - dem Alter scheint Roberts ein Schnippchen zu schlagen.

Julia Roberts bei "Leave the World Behind"-Premiere

Vor der offiziellen Veröffentlichung des Psychothrillers in Großbritannien am 8. Dezember wurde Julia Roberts von ihrem Co-Star Myha'la Herrold und Regisseur Sam Esmail zu der Filmvorführung im Curzon Mayfair begleitet.

➤ Lesen Sie mehr: Die (zum Teil eigenwilligen) Essgewohnheiten der Amal Clooney