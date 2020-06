Julia Roberts' berühmte Nichte ist schwanger

Bevor sie Im März 2019 zum ersten Mal Hand in Hand gesichtet wurden, seien sie gut befreundet gewesen. Erst kurz zuvor hatte Roberts ihre Verlobung mit On-Off-Freund Evan Peters gelöst.

2014 sorgten beide für Schlagzeilen, nachdem Roberts - die Nichte von Hollywoodstar Julia Roberts - in einem Hotel in Montreal festgenommen worden war. Während eines lautstarken Streits in ihrem Hotelzimmer war die Polizei gerufen worden, die Peters mit einer blutigen Nase und einer Bisswunde vorfand. Das damalige Paar hatte danach von einem "unglücklichen Vorfall und Missverständnis" gesprochen.

Offiziell bestätigt wurde die Schwangerschaft vonseiten des Paares noch nicht.