Wie aus Julia Roberts eine schlechte Verliererin wurde

Keine zwei Sekunden, nachdem der Name ihrer Konkurrentin fiel, stürmte Julia Roberts (51), sichtbar für alle Kameras mit angepisster Miene aus dem Ballsaal des Beverly Hilton, dass die hauchdünnen Rockschößchen des Stella McCartney-Outfits nur so flatterten. Es war der Sonntag der „ Golden Globes“. Sie war als beste Schauspielerin in einer TV-Serie („Homecoming“) nominiert – doch, oh Schreck, Sandra Oh (47) gewann („Killing Eve“).