Jürgen Drews nach Not-OP am Weg der Besserung

Absolute Ruhepause

Die Ärzte sollen dem Sänger eine absolute Ruhepause von zehn Tagen verordnet haben. Aus diesem Grund fallen auch einige geplante Konzerte aus. Betroffen sind die beiden Veranstaltungen im Megapark Mallorca am 30. August sowie jene in Abensberg am 3. September.

Der Schock über die lebensgefährliche Situation, in der sich der 73-Jährige befand, sitzt noch immer tief bei seinen Angehörigen. "Jetzt müssen sich erstmal alle von dem Schrecken erholen. Und Jürgen gönnen wir die Ruhepause, damit er wieder richtig fit wird und bald wieder auf der Bühne stehen kann," so Drews Sprecherin Christine Knoche-Gaydos gegenüber der BILD.