Schlager-Star Jürgen Drews nach Not-OP erneut im Krankenhaus

Bühne statt Bettruhe

Am vergangenen Samstag spielte er in Dortmund vor rund 17.000 Menschen sein erstes Konzert nach seinem letzten Krankenhaus-Aufenthalt. Im Interview mit der Bild am Sonntag sagte der "König von Mallorca", er hätte sehr weiche Knie gehabt und vor dem Auftritt erstmal ein Kotelett zur Stärkung essen müssen. Danach ging es ihm erneut sehr schlecht, er bekam Magenkrämpfe und musste sich mehrfach übergeben. Sein geplantes Konzert in Karlsruhe musste abgesagt werden.