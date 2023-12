Jon Hamm: Skurriles Detail über Nackt-Szene in "Fargo"

Der US-Schauspieler wurde vor allem durch seine Hauptrolle als Werbefachmann Don Draper in der preisgekrönten Fernsehserie "Mad Men", in der er von 2007 bis 2015 spielte, bekannt. Für seine darstellerische Leistung erhielt er unter anderem einen Emmy und zwei Golden Globe Awards. Nachdem die vierte Staffel im Herbst 2020 ihr Ende gefunden hatte, ist Hamm in der fünften Staffel der Krimi-Serie "Fargo" unter anderem an der Seite von Juno Temple zu sehen.