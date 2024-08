Jolies und Pitts Manöver, um Showdown in Venedig zu verhindern

2016 hatte ein vermeintlicher Streit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt , an dem auch ihr Adoptivsohn Maddox beteiligt gewesen ist, und der sich während einer Reise der Familie mit einem Privatjet ereignet haben soll, weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Es kam zur Trennung bei dem einstigen Hollywood-Traumpaar.

Jolie reichte die Scheidung ein. Pitt bekannte sich öffentlich zu seinen Alkoholproblemen und begab sich in Therapie. Für die sechs gemeinsamen Kinder bekam die Schauspielerin das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Pitt wurde lediglich ein Besuchsrecht zuteil - eine richterliche Entscheidung, gegen die der Hollywoodstar seit Jahren vor Gericht ankämpft. Doch die Streitigkeiten um das Sorgerecht sind nicht der einzige Grund, warum ein harmonisches Verhältnis zwischen den beiden Ex-Partnern nach wie vor nicht gegeben ist - und wieso die Ressentiments wohl noch länger anhalten werden.

Wie 2021 bekannt wurde, soll Jolie ihre Anteile am gemeinsamen französischen Anwesen Château Miraval verkauft haben. Eine Entscheidung, die Pitt missbilligte. Der Schauspieler reichte eine Klage gegen seine Ex-Frau ein, was zu weiteren Streitigkeiten vor Gericht führte. Beide besaßen zuvor jeweils 50 Prozent der Anteile an dem Luxus-Anwesen, auf dem sie 2014 im Beisein ihrer Kinder geheiratet hatten.