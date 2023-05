Schmuddel-Look adé: Johnny Depps großes Make-over für Cannes

Johnny Depp vor Cannes umgestylt

"Er wurde aufgeputzt", sagte ein Festival-Insider und fügte hinzu, dass der notorisch schmuddelige Superstar vor seinem ersten Auftritt auf dem Red Carpet in Cannes von einem Team hochbezahlter Profis in einer Suite im JW Marriott Hotel an der Croisette umgestylt worden sein soll. Ein Zimmer in der Luxus-Unterkunft soll 1.000 Dollar pro Nacht aufwärts kosten.

Zur Weltpremiere seines Films "Jeanne du Barry", mit dem das Festival letzte Woche eröffnet wurde, trug der 59-jährige Depp einen maßgeschneiderten Smoking der Dior-Designerin Kim Jones. Der Schauspieler ist das Gesicht des Herrenparfums der französischen Marke, mit einem saftigen Dreijahresvertrag im Wert von über 20 Millionen US-Dollar. Offenbar wollte man sicherstellen, dass der Schauspieler und Sänger Dior in Cannes angemessen repräsentiert.