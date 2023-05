Irina Shayk provoziert in Cannes in Spitzen-Unterwäsche

Irina Shayk heizt Cannes weiterhin ein. Das Supermodel zeigte sich am Montag in ihrem bisher gewagtesten Filmfestival-Look – einem durchsichtigen Kleid, das einen freien Blick auf die Spitzenunterwäsche gewährte, welche sie darunter trug.

Irina Shayk fast unverhüllt in Cannes

Selbstbewusst stolzierte Shayk durch das Hotel Martinez an der Côte d'Azur in dem Hauch von nichts, wie von Page Six veröffentlichte Fotos zeigen.