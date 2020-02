Johnny Depp und Amber Heard: Tonaufnahmen könnten Gewalt bezeugen

Die zerrüttete Beziehung und darauffolgende Scheidung scheinen dem "Fluch der Karibik"-Star zudem deutlich mehr zugesetzt zu haben, als nach Außen ersichtlich schien. In einer der Sitzungen macht Depp ein emotionales Liebesgeständnis. "Ich liebe dich. Und ich will dich nicht verlassen, ich will mich nicht trennen. Ich will keine Scheidung. Ich will dich nicht aus meinem Leben haben, alles was ich möchte, ist Frieden. Aber wenn die Dinge gewalttätig werden, müssen wir uns trennen", ist von Johnny Depp zu hören. Heard indes versteht den Wunsch ihres damaligen Ehemanns zwar, kann dem allerdings nicht entsprechen: "Ich kann dir nicht versprechen, nicht wieder gewalttätig zu werden. Verdammt, manchmal bin ich so wütend, da drehe ich einfach durch!"

Johnny Depp und Amber Heard lernten sich am Set von "The Rum Diary" kennen und begannen 2012, kurz nach Depps Trennung von Langzeit-Partnerin Vanessa Paradis, eine Beziehung miteinander. 2015 gaben sich die beiden das Ja-Wort, die Ehe hielt allerdings nur kurz. Momentan verklagt Depp Heard wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar.