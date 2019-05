Depp: Ungeheure Vorwürfe gegen Ex-Frau Amber Heard

Der Scheidungskrieg zwischen Johnny Depp und Amber Heard nimmt kein Ende. Nachdem Heard ihren Ex-Mann bezichtigt hatte, sie während ihrer 15-monatigen Ehe geschlagen zu haben, setzt sich Depp nun mit einer Gegenklage zur Wehr.

Depp behauptet: Heards Blutergüsse waren aufgemalt

Auf umgerechnet rund 45 Millionen Euro klagt der Hollywoodstar seine Verflossene wegen Diffamierung. The Blast sollen Dokumente vorliegen, die Einsicht in die einzelnen Anschuldigungen geben, die Heard seit einiger Zeit gegen Depp erhebt. So habe der Schauspieler sie unter anderem an den Haaren gezogen, zu Boden gestoßen und mit Gegenständen nach ihr geworfen.

Doch Depp beteuert seine Unschuld."Ms Heards aus der Luft gegriffenen Vorwürfe, die mich der häuslichen Gewalt bezichtigen, sind kategorisch und widerlegbar falsch", sagte der "Fluch der Karibik"-Star nun Page Six zufolge über seine Ex-Frau laut Gerichtsunterlagen.

Depp geht sogar soweit zu behaupten, dass sich Heard falsche Blutergüsse mit Make-up aufgemalt habe, um es so aussehen zu lassen, als wäre sie von ihm geschlagen worden.