Freundin von Amber Heard entlastet Johnny Depp

"Keine Anzeichen von Missbrauch"

Nun meldete sich auch eine Freundin der Schauspielerin zu Wort, die die Anschuldigungen gegen Johnny Depp überraschenderweise dementierte. Innenarchitektin Laura Divenere soll eine Erklärung eingereicht haben, aus der hervorgeht, dass sie in den Tagen nach dem möglichen Streit keine Verletzungen oder "Anzeichen von körperlicher Misshandlung" an Amber Heard beobachten konnte.

Dem Online-Magazin The Blast erklärte sie: "Ich war mit Amber zusammen und habe an mehreren Tagen, die unmittelbar auf ihre Missbrauchsvorwürfe folgten, häufig mit ihr interagiert... einschließlich am 23., 24. und 25. Mai. An jenen Tagen habe ich mit Amber gearbeitet, Pakete für sie geholt, bin mit ihr Aufzug gefahren und habe sie aus der Nähe und persönlich gesehen. An keinem der Tage unmittelbar nach den Missbrauchsvorwürfen habe ich Anzeichen von körperlichem Missbrauch oder Verletzungen festgestellt, einschließlich Rötung, Schwellung, Schnittwunden, Blutergüssen oder Schäden jeglicher Art."