Rechtsstreit zwischen Depp und Heard: Was weiß James Franco?

Trotz der Vorladung von Schauspieler James Franco, erzählte Heards Anwalt Eric M. George E! News in einer Erklärung, dass das Video von Franco und Heard "irrelevant" sei.

" Amber Heard und James Franco lebten einmal im selben Apartmentkomplex und fuhren einfach zur selben Zeit mit dem Aufzug. Periode. Johnny Depp und sein Team haben versucht - und es auch nicht geschafft - eine auffällige Geschichte auf dieser irrelevanten Grundlage zu platzieren Footage für Wochen. Es ist erbärmlich", so George weiter.

In der Zwischenzeit teilte Depps Anwalt in einer Erklärung mit The Blast mit: "Wir sind an James Franco und Elon Musk als Zeugen interessiert, da wir Beweise dafür haben, dass es sich um Männer handelt, die Amber Heards Gesicht in den Tagen und Nächten gesehen haben, als sie behauptete, dass Mr. Depp ihr am 21. Mai ins Gesicht geschlagen habe und als sie mit gemalten blauen Flecken vor Gericht ging, um am 27. Mai eine einstweilige Verfügung zu erwirken."

Welche Aussage Glauben geschenkt wird, könnte also tatsächlich von dem anhängen, was Franco gesehen hat. Oder behauptet gesehen zu haben.