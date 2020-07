John Travolta: Seine Ehefrau Kelly Preston ist tot

"Mit sehr schwerem Herzen teile ich Ihnen mit, dass meine schöne Frau Kelly (Preston, 56 - Anm.) ihren zweijährigen Kampf gegen Brustkrebs verloren hat. Sie kämpfte einen mutigen Kampf mit der Liebe und Unterstützung so vieler Menschen“, schrieb Hollywoodstar John Travolta (66) auf Instagram.

In seinem Posting war ihm auch noch wichtig, dem gesamten medizinischen Personal seinen Dank auszusprechen. „Meine Familie und ich werden ihren Ärzten und Krankenschwestern im MD Anderson Cancer Center, all den medizinischen Zentren, die ihr geholfen haben, sowie ihren vielen Freunden und Lieben, die an ihrer Seite waren, für immer dankbar sein. Kellys Liebe und ihr Leben werden immer in Erinnerung bleiben.