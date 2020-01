John Travolta & Olivia Newton-John: Das Geheimnis ihrer 40-jährigen Freundschaft

John Travolta und Olivia Newton-John verbindet eine tiefe Freundschaft, seit sie 1978 gemeinsam "Grease" drehten. Wie der 65-Jährige nun gegenüber Daily Mail Australia angab, habe das einen bestimmten - einfachen - Grund. Demnach hätten beide nie aufgehört, sich beieinander zu melden. "Wir lieben uns, und wenn du jemanden liebst, dann lässt du den Kontakt nicht abreißen", so der Schauspieler.

Erst zu Neujahr wurde Olivia Newton-John von der britischen Queen Elizabeth II. mit königlichen Ehren ausgezeichnet. Die in Großbritannien geborene Schauspielerin und Sängerin wurde wegen ihres Engagements für die Krebsforschung und ihrer künstlerischen Verdienste in den Rang einer "Dame" erhoben. An der Seite von Travolta wurde sie mit dem Musicalfilm "Grease" weltberühmt.

Bei der 71-Jährigen wurde seit den 90er-Jahren drei Mal Krebs diagnostiziert. Die Krankheit und ihr erfolgreicher Kampf dagegen veränderten ihr Leben. Newton-John begann, sich für die Krebsforschung und Früherkennung zu engagieren. Einnahmen aus mehreren ihrer Alben und Konzerte widmete sie dem Kampf gegen Krebs und anderen wohltätigen Zwecken.