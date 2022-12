US-Schauspielerin Kirstie Alley, die mit der Liebeskomödie "Kuck mal, wer da spricht!" ihren größten Kinoerfolg feierte, ist tot. Nach Angaben ihrer Kinder True und Lillie Parker starb Alley mit 71 Jahren an den Folgen einer erst kürzlich entdeckten Krebserkrankung. "Sie war von ihrer engsten Familie umgeben", hieß es am Montag in einer Mitteilung auf der Instagram-Seite der Schauspielerin. Ihr Sprecher Donovan Daughtry bestätigte den Tod auf Anfrage.

John Travolta trauert um Kristie Alley

Die beiden Kinder von Alley – ihr Sohn William "True“ Stevenson" und Tochter Lillie Price Stevenson, gaben bekannt, dass ihre Mutter "nach einem Kampf gegen Krebs verstorben ist, der erst kürzlich entdeckt wurde".