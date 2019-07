Joe Biden spricht über die Suchtprobleme seines Sohnes Hunter

Romanze mit der Witwe seines Bruders

Im März 2017 berichtete Page Six, dass Hunter sich auf eine Romanze mit der Witwe seines Bruders Beau Biden eingelassen hatte, der 2015 an einem Gehirntumor verstorben war. Hunters Frau Kathleen - von der Biden 2015 bereits getrennt war - reichte 2017 die Scheidung ein und gab in Gerichtspapieren an, Biden gebe das Geld der Familie für Alkohol, Drogen, Prostituierte und Stripperinnen aus.

Hunter Biden hingegen erklärte gegenüber dem New Yorker, nie mit Prostituierten verkehrt zu haben. Er habe außerdem jahrelang keinen Stripclub mehr besucht.